Падение электроопор на Шулявском мосту: Кличко и заказчик строительства обратились в полицию

«Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» и мэр столицы Виталий Кличко написали заявления в полицию из-за падения трех столбов освещения на Шулявском мосту.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует УНН.

«О ситуации, случившейся на Шулявском путепроводе. Заказчик строительства — КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева», — обратился с заявлением в полицию. Также обратился в правоохранительные органы и я. Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор. И обследуют другие опоры на мосту», — отметил Кличко.

Также мэр Киева отметил, что главная ответственность лежит на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ.

«Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента — чтобы виновные понесли ответственность», — подытожил глава столицы.

Напомним, что в Киеве на Шулявском мосту упали три столба освещения, в результате чего сейчас движение по мосту ограничено.