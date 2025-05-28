Паркувальні інспектори вже дісталися спальних районів столиці: кого й за що оштрафували

Стягнення накладали на водіїв-мешканців Солом’янки, що запаркували свої автівки з порушеннями на виїздах з прибудинкових територій, а також поряд з пішоходними переходами, чи й на велосмугах.

У Києві паркувальні інспектори почали заходити й до спальних районів. Так, днями вони пройшлися тихими двориками Солом’янського району й виписали низку штрафів. Стягнення за неоплачене паркування автівок під будинками поки не накладали (хоч і могли б) – карали поки що лише за очевидні порушення. Серед них – заблоковані виїзди з прилеглих до будинків територій та запарковані пішоходні переходи.

Про рейд паркувальних інспекторів Солом’янкою повідомили у Департаменті територіального контролю КМДА. Посадовці розповіли, що наклали стягнення на низку водіїв, що порушили правила паркування. Так, серед явних порушень – залишення автівки на пішоходному переході, а також на виїздах з прилеглих територій, “чим (їхні водії) створили перешкоди для інших учасників дорожнього руху”, – зазначили у Департаменті територіального контролю.

Крім того, на світлинах видно, що принаймні одну автівку залишили на велодоріжці, облаштованій обабіч проїжджої частини вулиці. Щоправда, біла розмітка доріжки вже дещо стерлася від часу, що в теорії дає водію можливість оскаржити штраф – але, якщо журналіст та паркувальний інспектор помітили знаки на асфальті, побачить їх і суддя.

У Департаменті територіального контролю порадили водіям, щоб не отримувати стягнень і надалі, дотримуватись простих порад. А саме – завжди дивитись на розмітку й дорожні знаки, не блокувати пішоходні переходи, виїзди й смуги громадського транспорту. А також користуватись застосунком “Київ Цифровий” – за його допомогою можна не лише знайти вільне паркомісце, але й сплатити за послуги паркування автівки. // Інформатор