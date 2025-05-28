Паркувальні інспектори вже дісталися спальних районів столиці: кого й за що оштрафували
Стягнення накладали на водіїв-мешканців Солом’янки, що запаркували свої автівки з порушеннями на виїздах з прибудинкових територій, а також поряд з пішоходними переходами, чи й на велосмугах.
У Києві паркувальні інспектори почали заходити й до спальних районів. Так, днями вони пройшлися тихими двориками Солом’янського району й виписали низку штрафів. Стягнення за неоплачене паркування автівок під будинками поки не накладали (хоч і могли б) – карали поки що лише за очевидні порушення. Серед них – заблоковані виїзди з прилеглих до будинків територій та запарковані пішоходні переходи.
Крім того, на світлинах видно, що принаймні одну автівку залишили на велодоріжці, облаштованій обабіч проїжджої частини вулиці. Щоправда, біла розмітка доріжки вже дещо стерлася від часу, що в теорії дає водію можливість оскаржити штраф – але, якщо журналіст та паркувальний інспектор помітили знаки на асфальті, побачить їх і суддя.
У Департаменті територіального контролю порадили водіям, щоб не отримувати стягнень і надалі, дотримуватись простих порад. А саме – завжди дивитись на розмітку й дорожні знаки, не блокувати пішоходні переходи, виїзди й смуги громадського транспорту. А також користуватись застосунком “Київ Цифровий” – за його допомогою можна не лише знайти вільне паркомісце, але й сплатити за послуги паркування автівки. // Інформатор
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