Паркувальник «закосив» під підполковника поліції і нажив проблем, оштрафувавши нардепа-«слугу»
Інспектор з паркування відділу муніципальної інспекції Кам’янець-Подільської міської ради Микола Шевчук отримав 17 тис. грн штрафу за незаконне використання атрибутів Національної поліції.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.
«Хочу подякувати пану Миколі Шевчуку, інспектору з паркування за принципову і відповідальну позицію щодо санкцій. Коли він впізнав у мені народного депутата, то спокійно продовжив фіксацію порушення й виписку квитанції, а не намагався якимось чином допомогти мені уникнути штрафу. Часи і система змінюються…» – написав «слуга» Марчук.
У суді контролер вини не визнав. Розповів, що його безпосередня робота пов’язана зі спілкуванням з правопорушниками, і щоб уникнути конфліктів, на одязі розмістив погони поліцейського. Шевчук зауважив: на попередній роботі (у податковій службі) мав таке ж звання.
Інспектор підтвердив, що 11 листопада 2024 року оштрафував нардепа Марчука. У відповідь обранець запропонував сфотографуватися. Згодом він дізнався, що політик опублікував це фото у Facebook.
На думку Феміди, провину інспектора доведено. Натомість він намагався уникнути адміністративної відповідальності, штучного затягуючи терміни розгляду справи.Tweet