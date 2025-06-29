Паркування на місцях для людей з інвалідністю: Патрульна поліція фіксує порушення

Якщо ви — водій, який навмисно або через неуважність припаркувався на місці для осіб з інвалідністю, не маючи на те підстав, патрульні винесуть постанову за таке порушення.

Нагадуємо: на місцях для осіб з інвалідністю заборонено:

зупинку або стоянку;

створення перешкод у стоянці або зупинці транспортного засобу.

Про такі ділянки інформує дорожня розмітка та відповідні дорожні знаки.

Від початку року поліцейські притягнули до відповідальності 6 247 водіїв, які порушили правила паркування на місцях для людей з інвалідністю. Із них 3 614 — у Києві.

Шановні водії, дотримуйтеся ПДР, будьте взаємоввічливими та поважайте права інших учасників дорожнього руху!

Патрульна поліція Києва