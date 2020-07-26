Патрульні склали протокол на водія, який здійснив поворот через три смуги руху перед мостом Патона (відео)

Інспектори, які слідкують за безпекою міста за допомогою камер вуличного спостереження виявили грубе порушення ПДР водієм Renault.

За допомогою камер спостереження інспектори встановили можливий маршрут руху автомобіля та його можливе місце перебування.

На виявлення та зупинку порушника були орієнтовані найближчі екіпажі патрульних.

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Невдовзі інспектори зупинили вказаний автомобіль та притягнули його водія до відповідальності за створення аварійної ситуації іншим учасникам дорожнього руху.

На кермувальника склали протокол за ч.4 ст.122 (Створення аварійної ситуації) КУпАП.

Патрульна поліція Києва