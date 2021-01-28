Патрульні зупинили вантажівку, якою «керувала» п’яна 21-річна дівчина

Учора ввечері інспектори взводу патрульної поліції в місті Умань управління патрульної поліції в Черкаській області помітили автомобіль DAF, який рухався з напівпричепом контейнеровозом зі сторони Одеси. Один з інспекторів звернув увагу саме на цей транспортний засіб, адже вантажівка рухалася дуже повільно та здійснювала незрозумілі маневри на дорозі.

Для того, щоб пересвідчитися у справності автомобіля, патрульний подав сигнал з вимогою про зупинку. На подив патрульного, за кермом автомобіля нікого не було видно. Побігши за вантажівкою, яка рухалася автодорогою, поліціянт вискочив на сходинку порогу транспортного засобу та заглянув у відчинене вікно. За кермом сиділа дівчина, яка не розуміла як припинити рух. Патрульний не розгубився та пояснив як зупинити вантажівку.

Під час спілкування з кермувальницею, вартові порядку виявили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. У встановленому законом порядку, дівчина пройшла огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою пристрою Drager. Результат – 2,58 проміле, що майже у 13 разів перевищує допустиму норму.

Інспектори склали на дівчину адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Власника транспортного засобу повідомили про подію та передали йому автомобіль. Зі слів дівчини, вона взяла ключі від вантажівки у свого знайомого та вирішила спробувати проїхатися. На щастя, ніхто не постраждав та все обійшлося без трагічних наслідків. // Вартові еспресо