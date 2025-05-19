Павлоградські правоохоронці розшукують зниклого 17-річного хлопця (фото)

18 травня 17-річний Владислав Богович пішов з місця мешкання та наразі його місцеперебування невідоме.

Прикмети: на вигляд 17 років, зріст 195 см, середньої статури, волосся темне коротке, носить окуляри.

Був одягнений: чорна куртка з білими смугами по боках, темно-сині джинси, сірі кросівки.

Якщо Вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Владислава Боговича, 2007 року народження, просимо повідомити до Павлоградського районного відділу поліції або за телефоном: 066-283-53-06 або на “102”.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції