Павлоградські правоохоронці розшукують зниклу 17-річну дівчину (фото)

Ввечері 30 вересня Єлизавета Прядун пішла з дому та наразі її місцеперебування невідоме.

Прикмети: зріст близько 165 см, волосся темно русяве, худорлявої статури.

Була одягнена: чорні лосини, чорна куртка, білі кросівки.

Особливі прикмети: шрами на лівій руці.

Якщо Вам відома будь-яка інформація про місцеперебування безвісти зниклої Єлизавети Прядун, 2008 року народження, просимо повідомити до Павлоградського районного відділу поліції або за телефонами: 066-345-58-97, 050-611-34-94 або на “102”.

Поліція Дніпропетровської області