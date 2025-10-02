Павлоградські правоохоронці розшукують зниклу 17-річну дівчину (фото)
Ввечері 30 вересня Єлизавета Прядун пішла з дому та наразі її місцеперебування невідоме.
Прикмети: зріст близько 165 см, волосся темно русяве, худорлявої статури.
Була одягнена: чорні лосини, чорна куртка, білі кросівки.
Особливі прикмети: шрами на лівій руці.
Якщо Вам відома будь-яка інформація про місцеперебування безвісти зниклої Єлизавети Прядун, 2008 року народження, просимо повідомити до Павлоградського районного відділу поліції або за телефонами: 066-345-58-97, 050-611-34-94 або на “102”.
Поліція Дніпропетровської областіTweet