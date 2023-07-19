Перевізників попередили про блокування поляками одного з найбільших пунктів пропуску на кордоні

У четвер 20 липня запланована акція протесту жителів польського міста Хелм шляхом перекриття автомобільної дороги перед пунктом пропуску “Дорогуськ”.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

“Згідно з інформацією, отриманою від митних органів Республіки Польща, об 11:00 год. 20 липня 2023 року розпочнеться акція протесту місцевих жителів м. Хелм шляхом перекриття автомобільної дороги перед пунктом пропуску “Дорогуськ” у зв’язку з існуючою забороною пропуску легкових транспортних засобів в пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що страйкарі, за попередніми даними, планують пропускати в обох напрямках по 2 автомобілі за годину, що фактично унеможливить рух вантажівок для в’їзду на митну територію України і, відповідно, і для виїзду також.

“Просимо враховувати цю інформацію під час планування маршрутів доставки вантажів в Україну та у зворотньому напрямку, і обирати інші пункти пропуску”, – додали в Митній службі. // Економічна правда