Перезапуск БЕБ: комітет Ради підтримав до другого читання законопроєкт, не погоджений з міжнародними партнерами

Бізнес-асоціації раніше закликали депутатів доопрацювати законопроєкт.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до другого читання непогоджений з міжнародними партнерами текст законопроєкту 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Про це повідомив перший заступник голови цього комітету Ярослав Железняк (фракція «Голос»),

«Комітет схвалив не погоджений з міжнародними партнерами текст закону №10439 по перезавантаження БЕБ», – зазначив Железняк.

Документ підтримали 22 члени комітету. Утримались троє парламентарів.

Нагадаємо, у квітні Верховна Рада 264 голосами ухвалила законопроєкт №10439 у першому читанні. Тоді Железняк зазначив, що у законопроєкті хоч і враховані зауваження бізнесу та частини депутатського корпусу, проте є й чимало спірних положень.

Після ухвалення документа за основу бізнес-асоціації закликали законодавців внести до нього зміни, оскільки у ньому не врахували важливі моменти. Бізнес просив передбачити пропозицію одного, а не двох кандидатів на конкурс з обрання Директора БЕБ. Крім того, у депутатів вимагали детально прописати переатестацію кадрів БЕБ, а також вдосконалити їх конкурсний відбір з перевіркою доброчесності. Бізнес просив передбачити й неможливість призначення в БЕБ осіб, яких раніше звільнили через непроходження переатестації. Ці ж зауваження містилися у рекомендаціях МВФ та послів G7. // Дзеркало тижня