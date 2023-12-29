Перезавантаження БЕБ відміняється: Кабмін прийняв законопроект Татарова-Шурми з псевдореформою

В проекті закону не передбачена переатестація, зміна керівництва, прозорі конкурси.

Кабінет міністрів таки прийняв законопроект з псевдореформою Бюро економічної безпеки (БЕБ) авторства Татарова-Шурми. В якому не передбачається переатестація, зміна керівництва, прозорі конкурси. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Черговий максимально нахабний кидок міжнародних партнерів , які прямо вимагають реального перезавантаження БЕБ, а не його імітацію. Реакцію міжнародників і наслідки такого рішення не важко уявити. Вчергове ОП і уряд зʼїдять г**** через одну людину», – написав він.

Депутат припустив, що документ в Верховній Раді будуть реєструвати з порушеннями, щоб догодити Банковій.

«І ще окреме питання, як цю жесть будуть реєструвати в Раді. Бо це пряме порушення – реєструвати в правоохоронний комітет по суті альтернативний законопроект. І я точно буду офіційно питати колег, чи справді вони готові закрити на це очі і так підставити країну на догоду ОП», – додав він.