Перша допомога при переломах – як зрозуміти, що зламана кістка і що робити

Якщо зламана рука чи нога, потрібно зафіксувати пошкоджену кінцівку за допомогою шин або підручних засобів.

Через постійні обстрілів військами росії люди отримують не тільки забиті місця та поранення, а також більш серйозні травми – переломи. Порушення цілісності кісток вимагає дуже делікатних та обережних дій: як надати першу допомогу при переломі – розповіли в центрі громадського здоров’я МОЗ.

Як зрозуміти, що зламана кістка – ознаки перелому

Перелом може бути відкритим та закритим : для першого характерні болі, рана у місці перелому, кровотеча, неприродне становище руки або ноги, хрускіт у місці перелому та уламки кістки у рані.

Для закритого перелому характерні теж самі симптоми, але немає рани. На місці перелому незабаром з’являється синець (гематома), зламана рука чи нога збільшується за обсягом. В цілому симптоми переломів такі:

інтенсивний біль у пошкодженій ділянці, що посилюється під час руху

оніміння в області травми

набряк тканин або видима деформація в області травми

кістка, що виступає через шкіру

сильна кровотеча у місці травми

зміна кольору шкіри та синці.

Що робити при переломі, як надати допомогу

Спочатку потрібно швидко оглянути потерпілого, щоб зрозуміти, чи він свідомий, дихає і чи живий взагалі. Викличте швидку і, якщо немає дихання, то починайте реанімацію . Якщо є сильна кровотеча – то потрібно накласти джгут, обробити рани якщо людина поранена.

Важливо не нашкодити людині, тому не рухайте зламану руку або ногу, давайте постраждалому тільки знеболювальне і не лийте антисептики в рану. Потім потрібно зрозуміти, який саме перелом і виходячи з того надавати допомогу. Попросіть потерпілого не рухатися, потім, якщо перелом відкритий , то:

звільніть рану від одягу, розріжте одяг над раною (по можливості, по шву) і визначте, чи потрібно накладати джгут на кінцівку для зупинки кровотечі;

допоможіть потерпілому прийняти становище, яке завдає менше болю;

мобілізуйте (нерухомо) пошкоджену кінцівку за допомогою шин або підручних засобів;

укрийте потерпілого теплими речами/термопокривалом;

постійно спостерігайте за постраждалим до прибуття «швидкої»

при необхідності дайте потерпілому знеболюючий засіб

дайте постраждалому психологічну підтримку, заспокойте.

Якщо перелом закритий, то:

допоможіть потерпілому прийняти становище, яке завдає менше болю;

зафіксуйте нерухомо зламану руку чи ногу, вкрийте людину

теплими речами/термопокривалом;

дайте за необхідності знеболюючий засіб, підтримайте психологічно і залишайтеся з людиною до прибуття «швидкої».

Якщо його стан до приїзду «швидкої» почав погіршуватися, то зателефонуйте диспетчеру повторно. // «Сьогодні»