Первинні підсумки розслідування: літак AZAL, який прямував за маршрутом Баку-Грозний, був збитий російською ППО

Як пише азербайджанське видання Caliber.Az з посиланням на достовірні урядові джерела, за попередніми підсумками розслідування було встановлено, що літак AZAL, який прямував за маршрутом Баку-Грозний, зазнав атаки на підльоті до міста Грозний системою російської ППО “Панцир-С”. Ба більше, внаслідок використання систем РЕБ російською стороною було повністю паралізовано систему зв’язку азербайджанського борту. Саме у зв’язку з цією обставиною літак зник з радарів у російському авіаційному просторі, і відновив свою видимість тільки в районі акваторії Каспійського моря.

Зазначається, що згідно з російськими ж джерелами, у момент здійснення рейсу над територією Чечні російські ППО намагалися збити українські БПЛА. Так, глава Ради безпеки Чеченської Республіки Хамзат Кадиров підтвердив факт атаки безпілотниками по Грозному вранці 25 грудня, зазначивши, що постраждалих і руйнувань немає. У такому разі російська сторона була зобов’язана закрити свій повітряний простір для цивільних літаків, чого, однак, зроблено не було. Чому над Чечнею не було оголошено безпольотну зону – велике питання.

Як відомо, аеропорт міста Грозний не дав добро на посадку літака. Ба більше, нашому борту також не було надано дозволів на посадку в аеропортах у Махачкалі та Мінеральних Водах. Дезорієнтований екіпаж борту, який зазнав обстрілу ППО і впливу систем РЕБ, був перенаправлений у казахстанське місто Актау. Можна припустити, що дана рекомендація була дана з однією метою: щоб літак впав у Каспійське море, всі свідки загинули б, а літак затонув. Однак це, зазначимо, наше припущення.

Альтернативні версії, які поширюються в російських ЗМІ, є цілеспрямованими вкиданнями з метою введення в оману громадської думки. Відеозаписи з салону літака свідчать про те, що двох пасажирів було поранено осколками. Усі свідчення свідків, зокрема щодо вибухів, які чули за бортом, вказують на роботу ППО.

Для азербайджанської сторони, яка бере участь у розслідуванні, ситуація абсолютно очевидна. Ніхто не стверджує, що зроблено це було цілеспрямовано. Однак, з огляду на встановлені факти, у Баку очікують, що російська сторона зізнається у збитті азербайджанського борту, принесе офіційні вибачення азербайджанському народові і проведе повноцінне розслідування, за підсумками якого будуть притягнуті до відповідальності всі винні.