Під час навчального польоту на літаку загинув курсант харківського університету

Під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift у суботу загинув курсант Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Про це повідомляє Харківський національний університет Повітряних сил у Facebook:

“Із сумом повідомляємо, що сьогодні, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних сил.

Причини катастрофи встановлюються. На місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України”.

В університеті запевнили, що керівництво навчального закладу всебічно сприяє слідству.

“Також просимо обережно та з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм”, – йдеться в повідомленні. // УП