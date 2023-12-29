Під час російської атаки на Україну повітряний простір Польщі перетнув невідомий об’єкт

Об’єкт, який рухався на великій швидкості, спостерігали мешканці ґміни Долгобичув на Люблінщині

У п’ятницю вранці, 29 грудня, у повітряний простір Польщі з боку України увійшов неідентифікований літальний об’єкт. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща.

«Вранці в повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною увійшов невпізнаний повітряний об’єкт, який від моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни. Відповідно до чинного порядку оперативний командувач Збройних сил мобілізував наявні сили та засоби», – йдеться у повідомленні.

Як інформує радіо RMF, об’єкт, який рухався на великій швидкості, спостерігали мешканці ґміни Долгобичув на Люблінщині. Мова йде про територію навколо Пшеводува – саме тут рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з території України. Це село розташоване лише за 7 км від кордону з Україною.

RMF повідомляє, що сили ППО Польщі спостерігали за об’єктом. Інформації про те, що стався вибух, немає.

«Може виявитися, що було лише миттєве порушення нашого повітряного простору і цей невпізнаний об’єкт повернувся в Україну», – йдеться у повідомленні RMF. // Главком