Під час виконання службових обов’язків на Херсонщині загинули двоє запорізьких поліцейських-вибухотехніків

Колектив Нацполіції зазнав непоправних втрат. Під час розмінувальних робіт в одному із сіл Білозерської територіальної громади на Херсонщині загинули двоє працівників управління вибухотехнічної служби ГУНП в Запорізькій області – 30-річний старший лейтенант поліції Олексій Сафонов та 36-річний лейтенант поліції Ілля Дергільов.

Трагічна подія сталася сьогодні, 14 січня. Після чергової російської дронової атаки запорізькі вибухотехніки проводили розмінування. Під час знешкодження бойової частини нерозірваного БпЛА відбулася детонація. Правоохоронці отримали смертельні поранення.

2 січня цього року запорізькі поліцейські у складі зведеного загону вибухотехніків Національної поліції України прибули в Херсонську область для розмінування деокупованих територій.

Наші колеги професійно виконували службові обов’язки, та 14 січня ворожий боєприпас обірвав їхні життя.

Обидва правоохоронці неодноразово виїжджали на виклики про вибухонебезпечні знахідки, працювали на місцях ворожих обстрілів, на території прифронтових населених пунктів вилучали та знешкоджували підозрілі предмети і боєприпаси.

Від початку деокупації території України та проведення стабілізаційних заходів Олексій Сафонов брав активну участь у розмінуваннях Харківщини та Херсонщини. На рахунку вибухотехніка 8 ротацій та близько 900 знешкоджених боєприпасів, більшість з яких – особливо небезпечні.

А для Іллі Дергільова цей виїзд на деокуповану частину Херсонщини став першим і останнім.

Колектив поліції Запоріжжя висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

Вічна пам’ять! Назавжди в строю!

Відділ комунікації поліції Запорізької області