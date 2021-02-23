Під час забезпечення правопорядку на вулиці Банковій постраждало 27 правоохоронців

Їм надають медичну допомогу. Всіх доставлених до управління осіб опитали і відпустили.

Сьогодні біля Офісу Президента України відбувалася акція, участь у якій взяли понад 2000 осіб. За порядком стежили поліцейські та військовослужбовці НГУ.

Під час акції учасники використовували газовіn балончики та фаєри. На зауваження поліцейських не вчиняти правопорушень вони не реагували, тож словесні перепалки переростали в сутички. У результаті опіки очей отримали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.

24 активних учасників акції доставляли до управлінь поліції. У них відібрали пояснення і відпустили.

Нагадаємо: за фактами подій на вулиці Банковій слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження.

Відділ комунікації поліції Києва