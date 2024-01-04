Під Черніговом мікроавтобус врізався у бетонні блоки КПП: водій загинув (фото)

Під Черніговом мікроавтобус в’їхав у бетонні плити на контрольно-пропускному пункті (КПП). Керманич загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області.

“Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції вчора близько 23:20. На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту”, – розповіли у відомстві.