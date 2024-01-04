Під Черніговом мікроавтобус врізався у бетонні блоки КПП: водій загинув (фото)

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Під Черніговом мікроавтобус в’їхав у бетонні плити на контрольно-пропускному пункті (КПП). Керманич загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області.

“Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції вчора близько 23:20. На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту”, – розповіли у відомстві.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса “Renault Master”, рухаючись автодорогою “Київ-Чернігів-Нові Яриловичі”, не обрав безпечної швидкості руху та не виконав вимог дорожніх знаків.

“Внаслідок цього автівка скоїла наїзд на бетонні плити. В результаті автопригоди водій загинув на місці”, – кажуть в поліції.

Слідчий поліції відкрив кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

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