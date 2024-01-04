Під Черніговом мікроавтобус врізався у бетонні блоки КПП: водій загинув (фото)
Під Черніговом мікроавтобус в’їхав у бетонні плити на контрольно-пропускному пункті (КПП). Керманич загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області.
За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса “Renault Master”, рухаючись автодорогою “Київ-Чернігів-Нові Яриловичі”, не обрав безпечної швидкості руху та не виконав вимог дорожніх знаків.
“Внаслідок цього автівка скоїла наїзд на бетонні плити. В результаті автопригоди водій загинув на місці”, – кажуть в поліції.
Слідчий поліції відкрив кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).