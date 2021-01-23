Під Харковом у згорілій фурі виявили труп водія (фото)

В Службу порятунку «101» надійшла інформація про займання вантажного автомобіля DAF, який стояв на парковці в місті Пісочин.

На момент прибуття вогнеборців полум’я встигло поширитися по моторному відсіку і перекинулося на напівпричіп вантажівки. Загальна площа пожежі становила близько 20 кв.м.

У згорілій дотла кабіні було виявлено обгоріле тіло водія, особа якого встановлюється. Причина виникнення пожежі також встановлюється. // Вартові еспресо