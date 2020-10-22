Під Києвом сталася пожежа на підприємстві з переробки хімікатів та медпрепаратів (фото)

Четверо працівників підприємства отримали опіки.

У місті Обухів Київської області сталася пожежа на території підприємства яке спеціалізується на утилізації хімічних речовин та медичних препаратів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що опіки отримали четверо працівників підприємства.

«22 жовтня о 13:45 до диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в м. Обухів на вул. Промислова. До місця виклику було направлено черговий караул 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів та рятувальників Кагарлицького, Білоцерківського, Васильківського та Києво-Святошинського районів»,- йдеться у повідомленні.

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла безпосередньо в ангарі на площі 150 кв. м, прибудованого до металевого складського приміщення площа якого становить 600 кв. м.

Пожежі присвоїли другий ранг складності. На місце події було направлено дев’ять одиниць техніки та 42 чоловіка особового складу. Вогонь було локалізовано о 14:36, триває ліквідація пожежі. // LB.ua