Під Вінницею фура виїхала на зустрічну смугу, вбивши подружжя (фото, відео)

26 листопада на автодорозі «Стрий – Тернопіль — Кропивницький – Знам’янка – Луганськ — Ізварине» поблизу смт Вороновиця Вінницького району зіткнулись вантажівка Iveko Stralis та два легковика. У результаті аварії водій та пасажирка одного з легкових автомобілів Volkswagen Touran загинули на місці події. Ще двоє людей з іншого легковика Citroen Berlingo з численними травмами різного ступеню важкості госпіталізовані у лікарню. Слідчі встановлюють обставини та причини автопригоди.

Аварія сталась близько 18.20 год. при в’їзді в смт Вороновиця з боку обласного центру.

За попередньою інформацією слідства, 55-річний водій вантажного автомобіля Iveko Stralis з причепом для перевезення великогабаритного транспорту під час розвороту виїхав на зустрічну смугу руху, де сталось зіткнення з двома легковиками.

У результаті аварії 60-річний водій Volkswagen Touran та його 58-річна дружина, жителі смт Теплик Гайсинського району, від отриманих травм загинули на місці події.

29-річні водій та пасажир Citroen Berlingo, жителі м. Вінниці, з політравмами госпіталізовані у реанімаційне відділееня лікарні.

Водій вантажного автомобіля, житель Одеської області, не постраждав. Його освідували на стан сп’яніння. Він тверезий.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.

Просимо відгукнутися водіїв, свідків та очевидців ДПТ, які можуть надати важливу для слідства інформацію, або відео з реєстраторів, де зафіксована автопригода та рух вантажівки.

Відділ комунікації поліції Вінницької області