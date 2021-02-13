Під завалами старої будівлі у Львові знайшли мертвим охоронця

У Львові внаслідок обвалу даху загинув охоронець закинутих нежитлових приміщень. Інцидент трапився у районі вул. Садової, 2а поблизу ринку «Новий».

У суботу, 13 лютого, у львівській мерії розповіли, що загинув 59-річний чоловік, який здійснював охорону закинутих старих приміщень. Про його загибель стало відомо вранці суботи. За попередніми даними, на охоронця обвалився дах будівлі.

Як повідомили у Залізничній районній адміністрації, трагедія сталася у старій будівлі, яку розбирають. Власники найняли для охорони території працівників охоронної фірми. На місце виїхали правоохоронці, також очікують прибуття власника приміщень.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА поінформували, що руйнування покрівлі на площі 12 м2 сталося під вагою снігу. Обвалився дах в одноповерховій комірці, прибудованій до двоповерхової новобудови (50х50 м) на вул. Садовій, 2а, унаслідок чого загинув 59-річний охоронець.

Як повідомляв ZAXID.NET, у липні 2020 року ТзОВ «Інсула інвест» отримало містобудівні умови і обмеження на будівництво торгового центру на вул. Садовій,2а. Зараз на цій ділянці розташований недобуд, який і планують добудувати під ТЦ.

Раніше, 11 лютого, у Львові під вагою снігу обвалився дах меблевого магазину на вул. Луганській, 6. // ZAXID.NET

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