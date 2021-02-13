Під завалами старої будівлі у Львові знайшли мертвим охоронця

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У Львові внаслідок обвалу даху загинув охоронець закинутих нежитлових приміщень. Інцидент трапився у районі вул. Садової, 2а поблизу ринку «Новий».

У суботу, 13 лютого, у львівській мерії розповіли, що загинув 59-річний чоловік, який здійснював охорону закинутих старих приміщень. Про його загибель стало відомо вранці суботи. За попередніми даними, на охоронця обвалився дах будівлі.

На вул. Садовій, 2а внаслідок обвалу даху будівлі загинув охоронець (фото ДСНС)

Як повідомили у Залізничній районній адміністрації, трагедія сталася у старій будівлі, яку розбирають. Власники найняли для охорони території працівників охоронної фірми. На місце виїхали правоохоронці, також очікують прибуття власника приміщень.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА поінформували, що руйнування покрівлі на площі 12 м2 сталося під вагою снігу. Обвалився дах в одноповерховій комірці, прибудованій до двоповерхової новобудови (50х50 м) на вул. Садовій, 2а, унаслідок чого загинув 59-річний охоронець.

Як повідомляв ZAXID.NET, у липні 2020 року ТзОВ «Інсула інвест» отримало містобудівні умови і обмеження на будівництво торгового центру на вул. Садовій,2а. Зараз на цій ділянці розташований недобуд, який і планують добудувати під ТЦ.

Раніше, 11 лютого, у Львові під вагою снігу обвалився дах меблевого магазину на вул. Луганській, 6. // ZAXID.NET

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