Підозрюваний у держзраді «Буратіно» заявив, що його побили у СІЗО і вимагає начальника ізолятора, міністра юстиції, генпрокурора та очільник МВС
Адвокати вимагають, щоб їхнього підзахисного перевели в слідчий ізолятор СБУ.
Народний депутат Олександр Дубінський заявив, що його побили в Київському СІЗО.
Про це йдеться на телеграм-каналі Дубінського.
Нардеп, якого підозрюють у державній зраді, повідомив, що на нього напали невідомі. До СІЗО викликали “швидку”, яка констатувала численні синці та підозру на зламане ребро.
Дубінський вимагає, щоб прибув начальник ізолятора, а також відреагували на інцидент міністр юстиції Денис Малюська, генеральний прокурор Андрій Костін та очільник МВС Ігор Клименко.
За словами підозрюваного, існує загроза йог здоров’ю та життю.
Адвокати вимагають, аби їхнього підзахисного перевели до слідчого ізолятора Служби безпеки України.
Тоді Печерський районний суд Києва в закритому режимі обрав запобіжний захід нардепу – його взяли під варту на 60 діб без альтернативи застави. Також суд арештував майно Дубінського, його матері та ексдружини. // LB.ua