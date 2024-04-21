Підполковника поліції Манасяна звільнили після «бидло»-поведінки у столичному ресторані

21 квітня стало відомо про звільнення працівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Манасяна Віталія за “обурливу поведінку”.

Про це повідомила речниця Нацполіції Олена Бережна у коментарі “Буквам”.

21 квітня стало відомо про звільнення працівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Манасяна Віталія за “обурливу поведінку”.

У коментарі “Буквам” Олена Бережна підтвердила, що у Нацполіції миттєво відреагували на неналежну поведінку працівника підрозділу ДСР.

Дана ситуація обурлива, і позиція керівництва Національної поліції однозначна, – зазначив керівник Департаменту стратегічних розслідувань Андрій Рубель, – співробітникам, які ганебною поведінкою паплюжать честь та високе звання офіцера, порушують етичні правила поведінки – не місце в поліції. Людина з такими моральними якостями не може стояти на варті правопорядку.

Зауважимо, про скандал з працівником Нацполіції в одному з ресторанів розповів бізнесмен Максим Шкіль у Facebook. Ситуацію сталася у столичному кафе “Гудвайн” вранці 21 квітня.

Так, відвідувачі заздалегідь забронювали стіл, однак, на зазначений час місце виявилося зайняте іншим чоловіком. На зауваження той зреагував, погрожуючи та почав ображати працівників закладу.

Також бізнесмен зауважив, що жінка, котра, очевидно, прийшла разом з Манасяном, прокоментувала вимогу звільнити столик: “вы даже не представляете, кто мы…”.

З’ясувалося, що мовив Шкіль про працівника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Манасяна Віталія.

Працівники відомства вивчили допис у соцмережах, поспілкувалися з адміністрацією закладу та свідками, після чого погодили з головою Нацполіції Іваном Вигівським звільнення оперуповноваженого.