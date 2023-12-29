Підсанкційний олігарх Новинський захоплює контроль в «Харківобленерго». Заява компанії
Повноваження Новинського в «Харківобленерго» не змінили ані рішення суду, ані персональні санкції, накладені на олігарха
Підсанкційний олігарх та екснардеп Вадим Новинський попри персональні санкції вплинув на обрання нового складу Наглядової ради «Харківобленерго» під час нещодавніх загальних зборів. Про це повідомляє «Харківобленерго».
Група компанія «Смарт-Холдинг» – належить колишньому громадянину Росії, а з 2012 року громадянину України, політику та бізнесмену Вадиму Новинському. В Україні його вважають смотрящим за Московською церквою. Новинський був одним із ключових лобістів інтересів РПЦ у владі і на міжнародному рівні. Інтереси «Смарт-Холдинга» зосереджені у сфері гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів, банківського сектора, сільського господарства, ритейлу, суднобудування та нерухомості.
Пресслужба зазначила, повноваження Новинського в «Харківобленерго» не змінили ані рішення суду про визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій Новинським, ані персональні санкції, накладені на олігарха президентом України.
За словами пресслужби, напередодні загальних зборів «Харківобленерго», які відбулися 27 грудня, розглядалося питання обрання нового складу Наглядової ради – органу, який призначає і звільняє керівництво товариства та вирішує інші важливі питання діяльності підприємства. Однак «незрозумілим чином акції Новинського знову стали голосуючими».
«Вадимом Новинським та фактично підконтрольною йому депозитарною установою ТОВ «Стандарт» було повністю проігноровано вимоги закону та указу Президента України з метою захопити владу в АТ «Харківобленерго». Вказане стало можливим за сприяння підконтрольної «Смарт Холдингу» депозитарної установи, яка при заміні програмного забезпечення подала до ПАТ НДУ недостовірні дані без урахування санкцій, застосованих РНБО та затверджених указом президента України», – йдеться в повідомленні.
Раніше СЕО «Смарт-Холдингу» Юлія Кір’янова заявила, що велика війна разом із «несформованою санкційною політикою» держави підштовхують до складних рішень і ставлять під питання існування «Смарт-Холдингу».
Як відомо, у січні 2023 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки представників РПЦ, митрополита УПЦ МП Павла, а також Вадима Новинського. А у липні минулого року Верховна Рада припинила повноваження нардепа Новинського.
До слова, Новинський звинуватив СБУ в рейдерстві та перерозподілу бізнесів в Україні. // Главком