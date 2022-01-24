«Підсумки» нетверезого керування та резонансних п’яних ДТП за минулий рік (фото)

За 2021 рік на території країни ми зафіксували та оформили 5 019 ДТП, в яких водії керували автомобілями в стані сп’яніння, в яких 113 осіб загинуло та 1 072 особи травмовано.

Що ж до водіїв, які дивом не потрапили у ДТП та не позбавили когось життя:

за 2021 рік патрульні зафіксували та оформили 133 289 водіїв з ознаками алкогольного та наркотичного сп’яніння. Для порівняння, статистика за 2020 рік — 129 480 водіїв.

а з початку цього року ми вже маємо 6 567 випадки нетверезого керування.

2021 рік був важливим для регулювання питання керування напідпитку. Знаковим стало прийняття Закону 1231-ІХ, яким було підвищено штрафи, посилено відповідальність, прибрано прогалини законодавства.

Однак, потрібні й посилені інструменти контролю. Питання пунктів тверезості — місць, де зупиняють всі або більшість транспортних засобів з метою швидкої перевірки на стан сп’яніння, так само актуальне. Сподіваюсь, дискусія про їх запровадження на законодавчому рівні відновиться цього року.

П’яні водії за кермом — вбивають та калічать! Це та правда, яку має усвідомити для себе кожен водій.