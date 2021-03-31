Пірнули на авто з обриву – поліцейські знайшли безвісти зниклих батька та сина на Черкащині

Чоловіки поїхали з дому й за добу не повернулися. Зараз слідчі розглядають кримінальне провадження.

Надзвичайний випадок стався 30 березня в селі Ташлик, Ротмістрівської ОТГ. Близько 15:00 смілянські поліцейські та водолази діставали із води загиблих батька та сина, жителів Сміли.

За день до цього жінка заявила про зникнення рідних. Вона розказала поліцейським, що 28 березня її 58-річний чоловік та 34-річний син, виїхали на автомобілі ВАЗ-2115 до Ватутіного, Звенигородського району, а на вечір зв’язок із ними був відсутній. Жінка підозрювала найгірше, бо отримала від чоловіка “прощальне” повідомлення.

Правоохоронці Черкаського районного управління поліції та управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області проводили оперативно-розшукові заходи, обстежували лісові насадження, відпрацьовували сусідні населені пункти, перевіряли місця можливого перебування батька та сина.

Учора правоохоронці “вийшли” на слід протекторів шин від авто, які закінчувалися на обриві кар’єру, що були аналогічними до того, на якому пересувалися чоловіки.

Тоді на місце події викликали водолазів Смілянської рятувальної служби, які обстежили дно кар’єру та на глибині близько 20 метрів виявили ВАЗ-2115 із загиблими. Транспортний засіб підняли на поверхню з допомогою автокрану.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (позначка зникнення безвісти).

Відомо, що батько та син вчинили самогубство. Причину вчинку поки з’ясовують слідчі.

Поліція Черкаської області