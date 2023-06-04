Після вибуху згорів житловий будинок у селі на Київщині, постраждали троє орендарів (фото)

Через вибух зайнявся житловий будинок у селі Гаврилівка, Бучанська громада.

Рвонуло 3 червня о 17:10 в житловому будинку на вулиці Михайленка. Коли рятувальники прибули на місце, вогонь вже повнстю охопив другий та частково перший поверх будинку. Їм вдалося оперативно ліквідувати пожежу — до 18:40 вогонь вже загасили повністю.

«На жаль, маємо трьох травмованих. Це 39-річний чоловік, немісцевий. Він з 80% опіків тіла у критичному стані в реанімації. Інші дві потерпілі — місцеві жительки. Вони також у реанімації з опіками 30% тіла. Це не власники будинку — житло здавали в оренду», — розповідає Ярослав Дяченко, в.о. старости Гаврилівки.

Сам будинок згорів дуже швидко. «Відремонтувати це приміщення вже не вдасться. Власники готують його під знесення», — пояснює Ярослав Дяченко.

Нині на місці працюють слідчі — причина пожежі досі не встановлена.

Бучанська міська рада