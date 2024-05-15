По всій Україні 16 травня діятимуть погодинні відключення світла – «Укренерго»

“Укренерго” запровадив графіки погодинних відключень впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

“З 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження – графіки погодинних відключень (ГПВ)”, – йдеться в повідомленні.

В “Укренерго” пояснюють, що це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною.

Зазначається, що диспетчерський центр “Укренерго” вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Додається, що причиною обмежень є збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Відповідно потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених РФ по українській енергосистемі з 22 березня. // Економічна правда