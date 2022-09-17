По всій Україніна 18 вересня запровадили підвищений рівень небезпеки (карта)
Укргідрометцентр оголосив штормове попередження на 18 вересня.
На неділю, 18 вересня, в Україні оголоси ли підвищенний рівень небезпечності через погіршення погоди.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
“18 вересня ускладнення погодних умов: у більшості областей України очукіються дощі з грозами, вдень посилення вітру до 15-20 м/с; вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, північних та центральних областях значні дощі”, – йдеться у попередженні.
Як зазначається, через погіршення погоди оглошено І рівень небезпечності, жовтий.
Також, за даними Укргідрометцентру, у Карпатах очікується сильний дощ з мокрим снігом, а на високогір’ї можливе утворення снігового покриву. Через це ІІ рівень небезпечності, помаранчевий, оголосили у таких областях:
- Львівська;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька.