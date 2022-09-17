По всій Україніна 18 вересня запровадили підвищений рівень небезпеки (карта)

Укргідрометцентр оголосив штормове попередження на 18 вересня.

На неділю, 18 вересня, в Україні оголоси ли підвищенний рівень небезпечності через погіршення погоди.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

“18 вересня ускладнення погодних умов: у більшості областей України очукіються дощі з грозами, вдень посилення вітру до 15-20 м/с; вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, північних та центральних областях значні дощі”, – йдеться у попередженні.

Як зазначається, через погіршення погоди оглошено І рівень небезпечності, жовтий.

Також, за даними Укргідрометцентру, у Карпатах очікується сильний дощ з мокрим снігом, а на високогір’ї можливе утворення снігового покриву. Через це ІІ рівень небезпечності, помаранчевий, оголосили у таких областях:

Львівська;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.

УНІАН