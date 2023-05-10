Поблизу залізничної станції «Рудне» Львівського району потяг наїхав на жителя Мелітополя

9 травня, близько 18.30, до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу залізничної станції «Рудне» Львівського району стався наїзд потяга на людину.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2. Як попередньо встановили правоохоронці, електропотяг «Львів-Мостиська2» скоїв наїзд на 45-річного жителя Мелітополя, який стояв на залізничній колії. Машиніст потяга, 51-річний львів’янин, застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.

Внаслідок події чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до семи років.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області