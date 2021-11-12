Под Черкассами мамаша после застолья с друзьями обнаружила мертвым своего 4-месячного ребенка

Причина смерти ребенка будет установлена после вскрытия

В селе Тихоновка Черкасской области 21-летняя мать нашла мертвым своего 4-месячного ребенка. Малыша девушка обнаружила после того, как выпивала со своими друзьями на улице.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Черкасской области.

В полицию поступило сообщение от 21-летней женщины, что ее 4-месячный ребенок умер. По ее словам, она взяла дочь и пошла к друзьям, с которыми допоздна распивала алкоголь на улице.

Вернувшись домой, женщина занесла коляску с младенцем в дом, легла спать, а утром обнаружила ребенка мертвым.

Как стало известно, 21-летнюю мать задержали. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) УКУ следователям назначены экспертизы, проводится допрос матери и свидетелей этого события

Причина смерти ребенка будет установлена после заключения проведенного вскрытия.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет. // «Сегодня»