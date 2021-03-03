Под Днепром автомобиль MG вылетел с дороги и перевернулся: водитель погиб (фото)

В Днепропетровской области сегодня, 2 марта, водитель легкового автомобиля MG не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в сбросной канал и перевернулась. Водитель погиб на месте, его труп доставали спасатели.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Смертельное ДТП произошло в Вехнеднепровском районе, в селе Подлужье. По предварительной информации, водитель автомобиля MG во время движения не смог справиться с управлением и вылетел с автодороги в канал. Автомобиль перевернулся и от удара сильно деформировался.

В результате аварии водитель, 1974 года рождения, погиб на месте. Приехавшие на место происшествия сотрудники ГСЧС извлекли тело погибшего мужчины из покореженного автомобиля с помощью гидравлического инструмента. Все обстоятельства и подробности трагического ДТП будут теперь устанавливать правоохранители.