Под Днепром Lexus с двумя женщинами и четырьмя детьми вылетел в кювет (фото)

На Днепропетровщине произошло серьезное ДТП, в результате которого автомобиль вылетел с трассы

В Днепровском районе вблизи села Долинское на трассе М04 произошло ДТП. У трассы обнаружили поврежденный автомобиль Lexus, который вылетел с дороги.

В салоне находилась женщина, у которой обнаружили многочисленные трамвы. Кроме того, в автомобиле находились трое ее детей — 2008, 2009 и 2020 года рождения. Они получили травмы головы и ушибы. Также в авто находилась пассажирка с ребенком 2008 года рождения. Женщина получила травму ребер и спины, передает Depo.Днепр со ссылкой на «Днепр Час».

Пострадавших госпитализировали в больницу имени Мечникова, городскую детскую больницу и 16-ю городскую больницу. По словам женщины, во время движения она заснула за рулем, в результате чего и произошла авария.