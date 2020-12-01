Под Днепром Opel на скорости «влетел» в дерево. Водитель погиб, пассажирка – в больнице (фото)

В Днепропетровской области сегодня, 1 декабря, иномарка врезалась в дерево: в аварии погиб мужчина и пострадала девушка.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Авария случилась на автодороге Т-0401, которая расположена между поселком Романки и пгт Покровское. По предварительной информации, водитель Opel не справился с управлением, выехал за границы дорожного покрытия и врезался в дерево.

На момент ДТП в салоне находились два человека. 23-летнюю девушку госпитализировали в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии. 26-летний водитель погиб на месте. Спасатели доставали тело автомобилиста из деформированного транспортного средства. Все детали происшествия выясняются.