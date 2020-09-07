Под Днепром пропала 33-летняя женщина: ее ждут дома двое несовершеннолетних детей (фото)

В селе Терновка Днепропетровской области пропала 33-летняя женщина.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на фейсбук-страницу Bogdan Prodan.

Антонюк Ольга Юрьевна пропала около неделю назад. Известно, что женщина ушла из дома рано утром, после чего ее никто не видел. Телефон Ольги выключен.

У пропавшей есть двое несовершеннолетних детей. Девичья фамилия женщины — Мягких.

Если вам известно что-либо о местоположении Ольги, сообщите в полицию по номеру 102.