Под Харьковом перевернулся и сгорел грузовик с зерном, водитель погиб

Автомобиль «ГАЗ» перевернулся во время выгрузки зерна.

На Харьковщине из-за возгорания грузовика с зерном погиб водитель.

Как сообщает Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Харьковской области, сегодня на номер «101» поступило сообщение о том, что на территории зернотока сельскохозяйственного предприятия в пгт. Кегичевка Харьковской области, загорелся автомобиль «ГАЗ».

«Во время выгрузки зерна произошел переворот грузового автомобиля с зерном на бок, в результате чего произошло повреждение газового оборудования с последующим возгоранием», — говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что на момент прибытия пожарных горела кабина грузовика на площади 15 кв. м.

«Во время происшествия погиб водитель транспортного средства», — добавили в ведомстве.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического происшествия. // УНИАН