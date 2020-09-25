Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26 есть погибших и раненые (обновляется)

Под Харьковом разбился самолет, из-за падения возник пожар. По некоторым данным , самолет упал у города Чугуева.

Об этом пишет Украинская милитаристский Портал со ссылкой на социальные сети.

На месте падения самолета возник пожар. Отметим, что в Чугуеве расположена 203-я учебная авиационная бригада.

Полиция в комментарии Громадскому подтвердила эту информацию.

Информацию об авиакатастрофе 5 каналу подтвердили и в областном ДСНС.

21:40

«На место выехали два подразделения. Дополнительной информации пока нет. Полиция выясняет обстоятельства», — сообщил помощник начальника ГУДСНС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу Ан-26. «Есть погибшие и травмированные» — заявили, а пресс-службе. Сообщается о том, что четыре человека с ожогами увезли в больницу. ВВС Украины подтвердило, что на борту разбившегося АН 26 находились 30 курсантов. Самолет разбился при заходе на посадку.

21:45

По информации МВД Украины, 18 человек погибли при крушении Ан-26 под Харьковом, двое тяжело ранены.

На борту упавшего возле Харькова Ан-26 находились 23 человека: 5 членов экипажа и 18 курсантов.

22:09

В ОП заявили, что кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, это был учебный полет. При падении самолета начался пожар. По состоянию на 22:00 огонь потушен. 20 человек погибли, двое ранены. Предварительно, на борту было 24 человека.

Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

22:49

Журналист Юрий Бутусов сообщает, что двое харьковских курсантов сумели спастись — выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугунов. Оба пострадавших в больнице, врачи делают все необходимое, борются за их жизни. По предварительным данным с места трагедии, один курсант в тяжелом состоянии, второй ранен, но может говорить.

По его данным, на борту был 21 курсант Воздушных сил, 7 офицеров. Признаны погибшими на данный момент 22 человека. 2 в больнице. Троих ещё ищут. При падении самолета часть людей на борту выпрыгивали на землю.