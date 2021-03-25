Под Харьковом школьник провалился под лед и утонул, пытаясь спасти собаку

Под Харьковом школьник провалился под лед в местном пруду, когда пытался спасти собаку. В результате инцидента подросток утонул.

Об этом передает издание «Харків Times».

Трагедия произошла в селе Кучеровка Купянского района 24 марта около десяти утра.

Как рассказали очевидцы, ученик 9 класса поспешил за собакой, которая выбежала на лед — мальчик решил спасти животное, но лед не выдержал и он оказался в воде. К сожалению, подростка вытащить из пруда живым не удалось.

Тело 15-летнего мальчика сотрудники областной коммунальной аварийно-спасательной службы подняли из воды в тот же день уже около 17:30. // РБК-Украина