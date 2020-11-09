Под Херсоном маршрутный автобус слетел в кювет, два человека погибли (фото)

По предварительной информации, погибли два человека, еще десять пострадали.

Неподалеку с. Садовое Херсонской области утром 9 ноября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Около 7:00 маршрутный автобус «Херсон — Садовое» слетел с трассы в кювет якобы потому, что на ходу лопнула шина, информирует местное издание Новый день.

По предварительной информации, погибли два человека, еще десять пострадали. Известно, что в автобусе были дети.

На месте аварии работает полиция. // LB.ua