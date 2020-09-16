Под Хмельницким в ДТП с участием Tesla и автобуса пострадали восемь человек (фото)

Авария произошла на автодороге Н-03 «Житомир — Черновцы».

Во вторник, 15 сентября, под Хмельницким произошла авария с участием автомобиля Tesla и автобуса ПАЗ, в результате чего пострадали восемь человек – водитель Tesla и семь пассажиров. Личность одной из пострадавших на данный момент устанавливается.

Об этом сообщают в полиции.

Авария произошла около 17.00, недалеко от въезда в Хмельницкий.

За рулем иномарки находился водитель 1989 года рождения, а за рулем автобуса – 1970 года рождения.

С места аварии врачи госпитализировали восемь человек, в том числе водителя автомобиля Tesla и 7 пассажиров автобуса.

Выяснением обстоятельств аварии занимаются правоохранители. // Фокус