Под Хмельницким в ДТП с участием Tesla и автобуса пострадали восемь человек (фото)
Авария произошла на автодороге Н-03 «Житомир — Черновцы».
Во вторник, 15 сентября, под Хмельницким произошла авария с участием автомобиля Tesla и автобуса ПАЗ, в результате чего пострадали восемь человек – водитель Tesla и семь пассажиров. Личность одной из пострадавших на данный момент устанавливается.
Об этом сообщают в полиции.
Авария произошла около 17.00, недалеко от въезда в Хмельницкий.
За рулем иномарки находился водитель 1989 года рождения, а за рулем автобуса – 1970 года рождения.
С места аварии врачи госпитализировали восемь человек, в том числе водителя автомобиля Tesla и 7 пассажиров автобуса.
Выяснением обстоятельств аварии занимаются правоохранители. // ФокусTweet