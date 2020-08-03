Под Киевом BMW протаранила и выбросила Skoda с трассы, есть погибший и раненые (фото)

Неадекватный водитель «немца» убил своего пассажира

Под Киевом произошло страшное ДТП, в результате которого один человек погиб и еще четверо получили ранения различной тяжести.

Как сообщает издание dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook, авария случилась вечером в понедельник, 3 августа, на трассе, соединяющей Крюковщину и Тарасовку в Киево-Святошинском районе. Там водитель BMW, предварительно пребывавший под воздействием наркотиков, на бешеной скорости вылетел на встречную полосу и врезался в Skoda.

Пассажир немецкого авто погиб мгновенно, а его тело зажало в салоне, ведь именно на правую сторону пришелся сильный удар. «Шкода» тоже превратилась в груду металла и вылетела с дороги.

Всего пострадали четыре человека, они в срочном порядке были госпитализированы. // Сегодня