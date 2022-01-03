Под Киевом горел пятиэтажный отель: людей эвакуировали (фото, видео)

В Киевской области в городе Вышгород горел пятиэтажный отель, на месте работают спасатели. Людей эвакуировали из горящего здания.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

В 07:12 спасатели получили информацию о пожаре в пятиэтажном отеле, где находятся люди. Они срочно выехали на место происшествия. Выяснилось, что горит крыша отеля в Вышгороде по улице Спасской на площади 800 кв. Некоторым людям удалось покинуть горящее здание самостоятельно, ещё двоих эвакуировали спасатели.

В 10:10 пожар локализован, в 11:40 полностью ликвидирован. На месте происшествия работало 40 спасателей и 11 специальных машин ГСЧС. По какой причине произошло возгорание – неизвестно. Этим вопросом занимаются сотрудники полиции.