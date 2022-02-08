Под Киевом мужчина ради фото залез на ж/д цистерну и получил сильные ожоги

Во вторник, 8 февраля, около 1:00 в полицию поступило сообщение о том, что на перегоне «Тарасовка-Боярка» мужчина получил поражение электрическим током.

Предварительно правоохранители установили, что 27-летний местный житель залез на вагон-цистерну, чтобы сделать яркое фото и получил поражение током от проводов высокого напряжения. Сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киевской области.

Пострадавшего с ожогами тела немедленно госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №2.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины этого случая. По результатам проверки этого события будет предоставлена ​​правовая квалификация.

Полицейские предостерегают граждан от необдуманных поступков. Помните, железная дорога – не место для развлечений. Тем более, запрещено забираться на крыши вагонов и пытаться коснуться линии электропередач. Такие действия приводит к невосполнимым последствиям, часто с летальными последствиями.