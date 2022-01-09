Под Киевом после столкновения на дороге взорвался автомобиль, водитель погиб (видео)
На Старообуховской трассе произошло ДТП. Один из автомобилей взорвался.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Киева.
Сообщается, что 9 января в 14:22 в оперативно-координационный центра ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на Столичном шоссе в Голосеевском районе столицы.
«По прибытию к месту происшествия спасателями было установлено, что в результате столкновения двух легковых автомобилей, один из автомобилей марки Mitsubishi загорелась. Спасатели провели оперативное развертывание и приступили к тушению. Во время ликвидации пожара, огнеборцами было обнаружено тело водителя машины. С помощью гидравлического инструмента, спасателями было деблокировано тело погибшего», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 14:38 пожар был ликвидирован.
Также, в результате столкновения получил ушибы мальчик, который с семьей находился во второй машине марки Subaru. Он вместе с матерью был госпитализирован в НДСБ «Охматдет».
Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранительные органы.