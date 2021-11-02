Под Киевом в столкновении Renault и маршрутки погиб водитель легковушки (фото)

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В городе Вишневое (Киевская область) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и легкового автомобиля. В результате которой погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

фото kv.npu.gov.ua

По информации правоохранителей, авария случилась на перекрестке улиц Киевской и Жулянской.

Установлено, что 57-летний водитель автомобиля Renault не предоставил преимущество в движении маршрутному такси и допустил столкновение с ним.

фото kv.npu.gov.ua

Так, в результате полученных травм, водитель легкового автомобиля погиб в карете скорой помощи.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

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