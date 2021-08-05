Под Киевом водитель и пассажирка Mercedes погибли при столкновении с фурой (фото)

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло в поселке Бишев. В ДТП погибли водитель и пассажирка легковушки — муж с женой.

Все произошло днем 4 августа. По информации полиции, автомобиль Mercedes двигался на автодороге Бышев — Макаров. Водитель не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем Daff. Сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киевской области.

В результате аварии погибли 57-летний водитель легкового автомобиля и его 53-летняя жена. Супруги проживали в Киеве.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи Главного управления Нацполиции в Киевской области. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.