Под Киевом Volkswagen влетел под с КамАЗ. Водитель легковушки погиб (фото)

В Киевской области произошла смертельная авария: столкнулись грузовик КамАЗ и легковушка Volkswagen Passat. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля.

Указано, что авария случилась 11 января около 19:30 на трассе Н-08 в селе Мирное.

По предварительным данным, водитель грузовика не предоставил преимущество в движении легковушке. 36-летний мужчина – житель Переяслава, который был за рулем Volkswagen, от полученных травм скончался на месте.

Начато уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. // «Судебно-юридическая газета»