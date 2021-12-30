Под Львовом несовершеннолетний водитель на BMW протаранил маршрутку, пострадали два человека (фото)

Во Львовской области 17-летний парень на BMW въехал в маршрутку с пассажирами, в результате чего травмировалось два человека.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции.

Авария произошла 29 декабря в 18.45 на улице Львовской в Червонограде.

По предварительным данным, местный житель, 17-летний водитель BMW, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом БАЗ. За рулем общественного транспорта был 43-летний житель Сокаля.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель BMW, который никогда не получал водительского удостоверения, и пассажир автобуса, 41-летняя местная жительница, получили телесные повреждения. Их доставили в больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.