Под Николаевом 3-летняя девочка сожгла родительский автомобиль и чуть не погибла (фото)

В селе Грейгово Витовского района Николаевской области сгорел автомобиль Mazda 626 на территории частного домовладения.

На место происшествия выехало отделение 16-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию выяснилось, что оставленная родителями без присмотра девочка 3-х лет играла спичками внутри автомобиля, из-за чего он загорелся. Сосед и родители, увидев огонь, потушили пожар и достали ребенка из машины. Девочка получила значительные ожоги тела и каретой скорой помощи ее отправили в областную детскую больницу. Подожженный ею родительский автомобиль сгорел и восстановлению не подлежит.

ГСЧС призывает родителей быть внимательными к своим детям, особенно маленьким. Следить, чтобы они не играли с огнем, ведь это может привести к плачевным результатам. // Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)